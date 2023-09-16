Агент Малкома не исключил возвращения бразильца в Россию

Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы бывшего нападающего петербургского «Зенита» Малкома, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в российскую Премьер-лигу.

«Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что Малком покинул петербургский клуб в летнее трансферное окно. «Зенит» заработал на продаже нападающего 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии бразилец провел шесть поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.