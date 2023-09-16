Титов: История о возможном переходе в ЦСКА — неправда

Легенда московского «Спартака» Егор Титов рассказал, мог ли он оказаться в ЦСКА.

«История о ЦСКА — неправда. В шутку была ситуация — 2004-й год, я не играл в тот год, стояли Гинер и я в метре друг от друга, он в шутку сказал: «А давай к нам». Я ответил: «При всем уважении, не сделаю этого никогда», — цитирует Титова портал «РБ Спорт».

Напомним, Титов выступал за основную команду «Спартака» с 1995 по 2008 год. Однако хавбек не играл с 2004 по 2005 год, в этот промежуток времени он отбывал дисквалификацию за употребление допинга.

Добавим, что в сезоне 2015/16 Титов был ассистентом главного на тот момент тренера «красно-белых» Дмитрия Аленичева.