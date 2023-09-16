Масалитин — о матче ЦСКА – «Крылья Советов»: «Всё решит реализация моментов»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался перед матчем восьмого тура чемпионата России, в котором «армейцы» примут «Крылья Советов».

«Крылья Советов» выглядят хорошо, а ЦСКА лихорадит. Лидеры «армейцев» не в форме, в частности, Чалов. Все решит реализация моментов. Жду результативную игру», — цитирует Масалитина портал «РБ Спорт».

Встреча между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 16 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.