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Масалитин — о матче ЦСКА – «Крылья Советов»: «Всё решит реализация моментов»

16 Сентября 2023 • 12:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
1 1.67 X 4.00 2 5.30
Через 0 ч. 15 мин.

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался перед матчем восьмого тура чемпионата России, в котором «армейцы» примут «Крылья Советов».

«Крылья Советов» выглядят хорошо, а ЦСКА лихорадит. Лидеры «армейцев» не в форме, в частности, Чалов. Все решит реализация моментов. Жду результативную игру», — цитирует Масалитина портал «РБ Спорт».

Встреча между ЦСКА и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 16 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Валерий Масалитин Фёдор Чалов
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