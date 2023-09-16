Жирков: «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» - претенденты на чемпионство»

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной России Юрий Жирков поделился мнением об интриге в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Зенит» претендент на чемпионство, так же, как и «Спартак», и «Локомотив». Все команды прибавят после перерыва. Радует, что есть интрига? Всегда хорошо, что есть интрига. Интереснее смотреть», - приводятся слова Жиркова на страницах «Чемпионата».

По итогам семи туров чемпионата России первое место в таблице занимает «Краснодар» с 17 набранными баллами. На второй позиции располагается московское «Динамо» (15), а топ-3 замыкает петербургский «Зенит», на счету которого 14 очков.