Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, чтобы футболисты пытались уехать в Европу.

«Уровень топ-5 чемпионатов понятно, что выше нашего. РПЛ сейчас падает в качестве, и это сказывается в интенсивности игры, самоотдаче, скорости принятия решений. По многим позициям мы уступаем, потому что когда не играешь с сильными соперниками, то будет это происходить. У нас все команды примерно равны, кроме «Зенита». Люди, которые не стремятся играть в лучших командах, деградируют и останавливаются в росте.

Карпин посоветовал уезжать с позиции тренера сборной. Ему как тренеру сборной нужны игроки из сильных чемпионатов. В любых сборных, которые сейчас фавориты, футболисты играют не всегда в этом чемпионате», — сказал Гладилин.