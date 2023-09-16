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Агент: «Динамо» и «Краснодар» интересуются Марлоном»

16 Сентября 2023 • 11:16 Комментировать

Агент Марсело Каран, который представляет интересы защитника «Крузейро» Марлона, высказался о возможном переходе своего клиента в один из клубов Российской премьер-лиги.

«Трансфер в Россию в зимнее окно возможен, к Марлону есть интерес. Кто интересуется им? «Динамо» и «Краснодар», - передает слова агента «РБ Спорт».

Бразильский футболист выступает в составе «Крузейро» с марта нынешнего года. В общей сложности Марлон провел за команду 26 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

Контракт игрока с «Крузейро» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Крузейро Динамо Москва Марлон
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