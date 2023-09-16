Агент Арбузова рассказал, что игрок мог покинуть ЦСКА

Алексей Сафонов, агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, ответил на вопрос, мог ли игрок покинуть клуб в минувшее трансферное окно.
«Были предложения. Где-то не срослось, где-то по арендному соглашению не договорились. Решили остаться в ЦСКА», — сказал Сафонов «РБ Спорту».
В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в четырех матчах за основную команду ЦСКА, в которых стал автором одного забитого мяча.
Трудовой договор Арбузова со столичным клубом рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt считают, что рыночная цена хавбека составляет 50 тысяч евро.
Бан пользователя