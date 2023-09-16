Агент Арбузова рассказал, что игрок мог покинуть ЦСКА

Алексей Сафонов, агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, ответил на вопрос, мог ли игрок покинуть клуб в минувшее трансферное окно.

«Были предложения. Где-то не срослось, где-то по арендному соглашению не договорились. Решили остаться в ЦСКА», — сказал Сафонов «РБ Спорту».

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в четырех матчах за основную команду ЦСКА, в которых стал автором одного забитого мяча.

Трудовой договор Арбузова со столичным клубом рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt считают, что рыночная цена хавбека составляет 50 тысяч евро.