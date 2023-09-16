Гендиректор «Пари НН» прокомментировал ничью с «Динамо»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился эмоциями после гостевого матча против московского «Динамо» в восьмом туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Результат дает позитивный импульс. Очень важно было привезти домой хотя бы одно очко. Команду это сильно мотивировало. Все получилось так, как должно было», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

После восьми туров нижегородцы с 11 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице, а динамовцы с 15 очками располагаются на второй строчке.