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Георгий Зотов назвал игроков «Крыльев Советов», которые могут заиграть в Европе

16 Сентября 2023 • 11:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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Через 2 ч. 15 мин.

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов ответил на вопрос, какие футболисты самарского клуба могли бы перебраться в Европу.

По мнению игрока, больше половины команды могли бы переехать в европейский клуб, но за российским рынком следят не охотно.

«Например, тот же Солдатенков из сборной может уехать. Рома Евгеньев мог бы играть в Европе. Он очень уверен в себе, это хороший центральный защитник. Из линии атаки Бенхамин Гарре спокойно мог бы уехать», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

Кроме того, футболист считает, что Бейл неплохо бы выступал в европейской команде, в будущем может уехать Салтыков, сейчас пока рано.

После семи туров «Крылья Советов» занимают четвертое место в РПЛ, набрав 14 очков.

Сегодня, 16 сентября, подопечные Игоря Осинькина встретятся с ЦСКА. Начало игры — в 14:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Георгий Зотов Александр Солдатенков Роман Евгеньев Никита Салтыков Гленн Бейл Бенхамин Гарре
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