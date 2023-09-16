Бывший футболист клубов «Ростов», «Урал» и «Луч-Энергия» Александр Данцев в интервью сетевому изданиюрассказал о строительстве стадиона для своей школы в родном городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области.

Легко ли было осуществить идею о строительстве стадиона?

Я очень долго по «запасному полю», договаривался и решал вопросы, и с прежним мэром Шевченко мы встречались, но не могли найти какие-то точки соприкосновения, но в итоге нашли. Потом он приболел, а его обязанности стал исполнять Дронов, и уже с ним мы окончательно решили вопрос по этой земле.

Мне её отдали на безвозмездной основе, подписали договор сроком на пять лет, и каждые пять лет будет пролонгация. Строительство началось 9 сентября, там довольно-таки большой масштаб работы. Сейчас мы приводим в порядок территорию, потому что много деревьев вокруг, и они свисают на поле. Соответственно сейчас мы это всё убираем, удаляем старые скамейки, которые были, и выравниваем забор. Это первоначальные работы. Сегодня мне присылали сообщение, что начали заниматься забором, деревья уже спилили, лавочки вырвали. Дальше будем делать забор. Для начала мы занимаемся основанием поля: готовим территорию, будем убирать всю поверхность на глубину 30 см вместе с корнями, чтобы в дальнейшем они не вылезали.

Я поставил задачу сделать это максимально быстро, поэтому работы идут каждый день. Успеем мы постелить поле или нет – это будет зависеть от погоды. С ноября мы уже собираемся класть траву, потому что на мокрое основание этого делать нельзя, а мы знаем, что сейчас дожди начинаются. Поэтому если успеем, то сделаем всё в этом году, если нет, то до ноября сделаем основание, сделаем территорию и на зиму пока оставим, чтобы земля за зиму утрамбовалась. Уже с марта, когда погода наладится, мы посмотрим, как за зиму поле прилеглось, и в этом же месяце положим траву. В апреле, может быть, в мае мы откроем стадион. Сделаем красивый вход, наверху напишем: «Детская спортивная школа имени Александра Данцева».

У нас это будет комплекс, в спортзале рядом я планирую сделать ремонт, чтобы детям было комфортно: будут раздевалки и душевые с туалетом. Получается очень удобно: детям будет где переодеваться и через 20 метров выходить прямо из спортзала сразу на поле.

Будет хороший комплекс для детей, такого в городе Каменск-Шахтинский точно нет. Соответственно там будет заниматься моя детская спортивная школа.

Вы сейчас в Пензе находитесь. А кто курирует стройку?

Курирует директор школы Николай Александрович Богданов. Он занимается всеми этими вопросами, мы контактируем, и он все эти моменты курирует. Плюс у нас есть проект, которого мы придерживаемся, это согласовано с администрацией. Что касается поля, то я хотел бы поблагодарить администрацию и мэра города за то, что всё-таки предоставили эту возможность.

У вас это уже второе поле. Оно будет похоже на первое?

Да-да. Площадка будет открытая, и там есть кое-какие задумки и изменения, но я не буду раскрывать всё это. А так, она будет похожая, открытое поле будет. Единственное, что по траве решаем, возможно, положим траву чуть повыше запланированной. Это от курса доллара зависит, когда будем заказывать.

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Вам город дал землю, в которую вы будете вкладывать свои деньги? Кто там будет заниматься, помимо детей вашей школы?

Мне просто дали площадку, и я там сам уже строю. Кто может заниматься? У нас договорённость, что мы будем давать время для тренировок детям ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа) плюс даже сейчас мы сотрудничаем с инвалидами, со слабовидящими или незрячими детьми. Наш клуб участвует в благотворительной акции, и мы проводим тренировки и приглашаем на наше поле. На новую площадку тоже будем их приглашать и продолжим заниматься благотворительностью.

Просто человек прийти не может. Это будет комплекс нашей школы, но люди, конечно, могут связаться с главным тренером клуба, могут на него выходить. Номера есть, если соберётся группа, то в свободное время там можно будет заниматься. Конечно, за символическую плату за аренду рублей 100 с человека.

Вы строите стадион на свои личные средства? Помогает ли вам кто-то?

Я хочу сказать, чтобы все понимали: я один-единственный спонсор. Чтобы люди не думали, что мне кто-то чем-то помогает. Я строю его на свои личные средства, и никто не помогает. Если мне захотят помочь, то можем поговорить об этом. Но я могу и сам, чтобы не было вопросов. Если на высоком уровне помогут по каким-то вопросам, то, конечно, я не откажусь. А что касается нового стадиона – я его сам сделаю.

А нужна ли помощь?

Всё будет зависеть от того, когда мы будем закупать само поле и какой будет тогда курс доллара. Так, если в среднем брать, то около 10 миллионов рублей потребуется.

Для чего вы вообще взялись за это строительство?

В городе нет таких условий для развития детей. Это центр города всё-таки. Я думаю, будет очень удобно для многих родителей. Если через 10-12 лет один или два человека заиграют в профессиональный футбол, то значит мы не зря этим занимаемся. Я хочу, чтобы у нас дети развивались и занимались спортом. Я хочу что-то в этой жизни сделать для этого города, потому что он мне многое дал, потому что я сам оттуда и, может, мне будут благодарны, когда я буду старый.

Пригласите ли вы на открытие местных именитых спортсменов?

Да, я хотел такой вариант на открытие. Всё-таки большой проект будет открываться. Может быть, пригласим Павла Погребняка, Дениса Глушакова. Возможно, Хорена Байрамяна из «Ростова». Посмотрим, кто где будет находиться на тот момент. Но попробуем организовать, чтобы провели какой-нибудь мастер-класс.