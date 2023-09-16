Тюкавин: «Захарян скучает по «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об общении с экс-одноклубником Арсеном Захаряном, ныне выступающим за испанский «Реал Сосьедад».

«С Арсеном переписываемся. Что его удивило в Испании? Не буду говорить - неприлично. Если из приличного? По нам скучает. По мне больше всего? Надеюсь. Может, еще по Гладышеву», - передает слова Константина Sport24.

Захарян – воспитанник академии «Динамо». В «Реал Сосьедад» 20-летний полузащитник перешел в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. Арсен подписал с испанским клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2029 года.