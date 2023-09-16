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Трошечкин: «Не каждое касание - это пенальти, в Европе по-другому трактуются такие моменты» эксклюзив

16 Сентября 2023 • 10:39 Комментировать

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 8-го тура РПЛ.

- Результатом довольны?

- Конечно. Ничья для нас положительный результат, учитывая, что мы практически весь матч проигрывали.

- Пересматривали эпизод с пенальти?

- Не пересматривал. Но вроде есть правило, что даже если фол был за пределами поля, мяч ставится на ближайшую точку поля. Но суть не в этом. Просто мне кажется, что не каждое касание – это пенальти. Даже когда очень похоже. У меня с поля не было ощущения, что это тянуло на фол. Может, какое-то касание было, просто футбол быстрее, чем повторы. Судьи сидят на ВАР и десять раз ставят видео на паузу, на стоп-кадр, видят какое-то касание. Мне кажется, в мире и Европе по-другому трактуются такие моменты.

- В «Пари НН» в это трансферное окно пришло 16 новичков. Это же целая команда. Как оцените данную ситуацию?

- Я тоже один из этих новобранцев. Вроде нормально адаптируемся в команде. Правда, я старый новичок. Судя по результату матча с «Динамо», все будет нормально. Я был в разных ситуациях. Мы все взрослые люди, профессионалы. В наших интересах, чтобы ребята быстрее адаптировались, и мы добивались результата.

- Расскажите подробнее, как вы вливаетесь в команду?

- Хорошо. Я поменял за свою карьеру много клубов. Со многими ребятами был знаком, с кем-то даже дружим семьями, против кого-то играл.

- Вы же работали с Юраном. Знаете его требования.

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- Да. Мы пересекались в «Химках» в первый приход в пандемию. И это тоже помогает в адаптации.

- Он поменялся с тех пор, как тренер? Может, игровую концепцию видоизменил?

- Конечно, поменялся. Тогда мы играли в первой лиге, а сейчас выступаем в РПЛ.

- Как узнали о срочной операции Сергея Юрана?

- Это был день, когда мы собрались после паузы. Я спал с дороги. Утром проснулся, а там уже новости, что что-то с Сергеем Николаевичем. Сразу полез в интернет и прочитал, что уже все хорошо. Я ему написал. Он ответил на позитиве. Вы сами видели его на бровке во время игры. У него все в порядке.

- Писали, что врачи ему запретили присутствовать на матче.

- Да. Я слышал об этом, но это же Сергей Николаевич.

- Он перед игрой давал установку?

- Он был в отеле, когда мы туда заезжали. А так мы всей командой перед матчем с ним не разговаривали.

- Как оцените турнирную ситуацию? Ваша команда после ничьей с «Динамо» поднялась на промежуточное восьмое место.

- Хотелось бы быть выше. Оптимально было бы первое место, потому что задачи у нас максимальные. Для этого мы и участвуем в чемпионате России. Есть хорошие примеры – «Крылья Советов», «Урал». Но понятно, что если мы не займем верхние места, вряд ли нас кто-то будет за это ругать.

Елена Григорьевская

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Динамо Москва Александр Трошечкин Пари НН
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