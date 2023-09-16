Обляков: «Надеюсь, скоро вернёмся и будем в Европе играть со всеми»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков надеется на скорое возвращение российских клубов и сборных на международную арену.

«Для болельщиков интересно посмотреть, как сейчас мы смотримся на уровне других сборных. Надеюсь, скоро вернемся и будем в Европе играть со всеми. Но об этом пока рано говорить», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА.

Сборная России в сентябре провела три товарищеских матча – два против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и один с Катаром (1:1).