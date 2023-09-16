Игрок «Пари НН» Майга: «Ничья с «Динамо» - хороший результат»

Хавбек «Пари НН» Мамаду Майга высказался касательно вчерашнего поединка восьмого тура Российской премьер-лиги против столичного «Динамо». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Хорошо сыграли. В Москве набрали очки. Ничья с «Динамо» - хороший результат. Играть против «Динамо» в гостях всегда тяжело. Слава богу, что так получилось. Мы рады!» - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

По итогам восьми туров нижегородская команда набрала 11 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо» с 15 очками располагается на второй позиции, отставая от лидера на два пункта.