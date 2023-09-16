Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о ничьей с «Динамо», о том, как проходит адаптация в новом коллективе и как болезнь Сергея Юрана сказалась на тренировочном процессе.

- Ничья - это хороший результат в матче с «Динамо»?

- На выезде с «Динамо», ничья, конечно, дорогого стоит.

- Момент с пенальти в ваши ворота как оцените?

- Я сам момент не видел. Мы его будем разбирать позже. А может, и не будем разбирать вообще. Просто совсем скоро будет игра на Кубок.

- Каким вам показалось «Динамо» после паузы на матчи сборных?

- Классная команда. Это однозначно. Мы увидели хороший контроль мяча. Но и мы тоже молодцы.

- Вашей команде пауза пошла на пользу, судя по результату? Тем более, в команде много новичков и было время притереться.

- Сейчас во всех командах много новых ребят. Сегодня мы очень хорошо себя показали. Были хорошие замены, и они сработали: Боселли отдал пас, а Кутателадзе забил. Еще нужна небольшая адаптация и дальше будет больше.

- В летнее трансферное окно «Пари НН» пригласил 16 новых футболистов. Это рекорд по трансферам среди всех клубов. Как это оцениваете?

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- Я сам новичок, и раньше не был в такой ситуации, когда так много трансферов.

- Как проходит ваша адаптация?

- Все хорошо. Осталось набрать кондиции до конца. Я стараюсь, выкладываюсь в каждом эпизоде, но иногда что-то не получается. Все придет только через игровую практику. Я думаю, что уже к следующему матчу буду полностью готов.

- Насколько сложно было готовиться к матчу с «Динамо» в условиях, когда главный тренер в больнице?

- Мы работали по его плану, поэтому все прошло нормально. Конечно, мы заметили отсутствие тренера, это психологически сказывалось на каких-то аспектах. Но он был на связи с командой, следил за нами по датчикам, смотрел видео тренировок. Нам передавали все его пожелания.

- Когда Сергей Юран присоединился к команде?

- В четверг уже был с нами.

- Врачи запретили ему быть на скамейке в матче с «Динамо».

- Ну как можно Сергею Николаевичу это запретить? Хотя ему нельзя нервничать.

- Как воспринимаете турнирную ситуацию: «Пари НН» на промежуточном 8 месте.

- Надо набирать очки и подниматься еще выше. Задачи у нас стоят самые серьезные и результат матча с «Динамо» тому доказательство. Я хочу занять первое место, и моя команда тоже.

- Вопрос в том, готова ли команда к этому.

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- Посмотрим дальше. Команда заряжена и думает только о победах.

Елена Григорьевская