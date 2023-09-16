Титов оценил решение Фернандеса перейти в «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о трансфере экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит». Сделка была оформлена минувшим летом.

«Он сам себе выбрал такую судьбу. Отыграл 10 успешных лет в ЦСКА. Конечно, «Зенит» - это бренд, но патриотизм, который был у нас и остается, - он подзабыл об этом», - рассказал Титов в общении с корреспондентом «РБ Спорта».

Напомним, что Марио защищал цвета «армейского» коллектива с 2012 по 2022 год.

Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью пролонгации на один сезон.