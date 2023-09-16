Агент: «У Боселли есть все качества, чтобы стать крутым футболистом»

Пабло Боселли, агент и отец нападающего «Пари НН» Хуана Мануэля Боселли, высказался о дебютном поединке своего сына за нижегородскую команду.

«Я смотрел матч «Пари НН» с «Динамо», очень рад за Хуана. У него есть все качества, чтобы стать крутым футболистом. Теперь он должен продолжить в том же духе и подтвердить свой класс», - передает слова отца футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что поединок между «Динамо» и «Пари НН» завершился вничью со счетом 1:1. Боселли в этой встрече отметился результативной передачей.

Хуан Мануэль перешел в российский клуб из «Жил Висенте». Контракт с ним подписан до лета 2026 года.