Агент Диаса высказался о трансфере в ЦСКА

Агент Маурисио дель Рио, который представляет интересы защитника «Ривер Плейт» Пауло Диаса, высказался об интересе к игроку со стороны российских клубов.

«Перейдет ли Пауло зимой в ЦСКА? У нас не было ни одного конкретного предложения по Диасу», - цитирует представителя футболиста «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось об интересе московского ЦСКА к чилийскому футболисту.

В текущем сезоне 29-летний защитник поучаствовал в 24 поединках за «Ривер Плейт». Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Диаса составляет четыре миллиона евро.