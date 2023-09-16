Агент Селюк: «В январе будет решение «Ахмата» по Конате»

Агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался насчет возможного трансфера своего клиента зимой.

«Ахмат» не захотел отдавать Конате сейчас. Контракт заканчивается в мае, думаю, в январе будет какое-то решение клуба. Получится странно, если «Ахмат» не возьмет деньги за Мохамеда», - рассказал Селюк в беседе с корреспондентом «РБ Спорта».

В сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в десяти поединках за грозненский коллектив. Конате записал на свой счет четыре забитых мяча. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в два миллиона евро.