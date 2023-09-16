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Колыванов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Сочи»

16 Сентября 2023 • 09:17 Комментировать

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем поединке между «Спартаком» и «Сочи» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» - по игрокам, по всему - фаворит. «Спартак» играет дома при своих болельщиках. Конечно же, мотивация огромная для того, чтобы победить. Считаю, что «Спартак» выиграет», - приводит слова Колыванова Sport24.

Поединок седьмого тура чемпионата России «Спартак» - «Сочи» состоится в субботу, 16 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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