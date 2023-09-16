Уткин: «Черчесов - худший вариант для «Спартака»

Популярный блогер и журналист Василий Уткин высказался касательно возможного назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера московского «Спартака».

«Черчесов - худший вариант для «Спартака». Черчесов крайне странно формулирует свои мысли. Ему были готовы простить неудачное выступление на Евро, но пресс-конференцию ему не простил никто», - рассказал Василий на ютуб-канале РПЛ.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Он был уволен с поста главного тренера после сенсационного вылета от фарерского «Клаксвика» в квалификационном турнире Лиги чемпионов УЕФА.