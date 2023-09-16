Нападающий «Пари НН» Боселли Хуан Мануэль в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 8-го тура РПЛ и переходе в стан нижегородцев.

- Как вы адаптируетесь в команде и насколько, по-вашему, высок уровень РПЛ?

- Я рад, что у меня получился такой дебют, в котором мы в концовке смогли вырвать ничью у «Динамо» и доволен тем, как меня приняли в команде. Это было здорово. В РПЛ очень хороший уровень. Здесь есть сильные клубы. И стадионы мне тоже понравились.

- Какие команды вы имеете в виду?

- Я бы отметил не только клубы, потому что какой-то один выделить сложно, но в целом лигу. Она достаточно сильная.

- Российские клубы не участвуют в еврокубках. Вас это не смущало при переходе в «Пари НН»?

- Нет. Я знаю, что это временно. Думаю, скоро российские команды вернутся на международную арену.

- Как вы восприняли ситуацию с экстренной операцией у главного тренера Сергея Юрана?

- Мы до игры говорили с ним по телефону. Накануне матча встретились с Юраном, немного поговорили. Я рад, что он хорошо меня принял в команде.

- Вы не боялись ехать в Россию?

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- Нет. У меня тут куча знакомых и друзей. Они мне сказали, что здесь хорошо жить, поэтому никаких опасений у меня не было.

Елена Григорьевская