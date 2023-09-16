Форвард «Зенита» Изидор отреагировал на сравнения с Анри

Французский форвард Вильсон Изидор, перешедший в петербургский «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды, отреагировал на сравнения с легендарным соотечественником Тьерри Анри.

«Когда у тебя есть кумир, ты хочешь выглядеть как он. Такие же жесты, такой же удар, такой же дриблинг. Наверное, поэтому в моей манере игры можно увидеть много сходства с его игрой», - передает слова нападающего пресс-служба «сине-бело-голубых».

Изидор перешел в «Зенит» около недели назад. Срок аренды нападающего с петербургским клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона.

23-летний нападающий сыграл четыре матча в текущем сезоне РПЛ, отметившись одним забитым мячом.