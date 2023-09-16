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В «Динамо» оценили дебют бразильца Бителло

16 Сентября 2023 • 07:57 Комментировать

Дмитрий Гафин, член совета директоров московского «Динамо», высказался о дебюте бразильского хавбека Бителло во вчерашнем поединке чемпионата России против «Пари НН» (1:1). Новичок вышел на поле во втором тайме, заменив Дениса Макарова.

«У Бителло все впереди. Он добавит класса. Сегодня у него еще были сумки из Бразилии. Был ли риск, что он не доедет? Такой риск есть всегда. Но как видите, доехал», - передает слова Гафина «Спорт-Экспресс».

23-летний полузащитник перебрался в «Динамо» из «Гремио» 14 сентября. Сумма трансфера составила десять миллионов евро. Трудовой договор Бителло с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Гафин Бителло
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