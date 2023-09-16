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Шишкин назвал игрока, от которого зависит «Локомотив»

16 Сентября 2023 • 07:51 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Роман Шишкин высказался касательно перспектив «железнодорожников» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Проблески присутствуют, но нужна стабильность. Присутствует большая зависимость от Дзюбы. Две разные команды, когда он играет и не играет. Еще в обороне много проблем, как у «Спартака», - приводят слова Шишкина «Известия».

После семи туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Ближайший поединок подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Оренбургом» 17 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Роман Шишкин
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