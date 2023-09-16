Шишкин назвал игрока, от которого зависит «Локомотив»

Бывший футболист московского «Локомотива» Роман Шишкин высказался касательно перспектив «железнодорожников» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Проблески присутствуют, но нужна стабильность. Присутствует большая зависимость от Дзюбы. Две разные команды, когда он играет и не играет. Еще в обороне много проблем, как у «Спартака», - приводят слова Шишкина «Известия».

После семи туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Ближайший поединок подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Оренбургом» 17 сентября.