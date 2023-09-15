Известный российский специалист Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень игры вратаря «Пари НН», 32-летнего Артура Нигматуллина.

«Уровень его выступлений по сравнению с тем, что он показывал во время нашей совместной работы, значительно вырос. У него всё пошло в копилку, Артур день ото дня добавлял. Он всегда был готов к тренировкам и играм, не тренировался слегонца и всегда серьёзно относился к процессу. Его выступление в РПЛ закономерно», - сказал Гаджиев нашему корреспонденту.

Отметим, что Нигматуллин тренировался под руководством Гаджиева пять-шесть лет назад будучи голкипером пермского «Амкара». Тогда «красно-чёрные» ещё выступали в Премьер-лиге. Защищает цвета нижегородцев Нигматуллин с 2021 года.

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