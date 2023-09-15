Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча между самарским клубом и ЦСКА.

«Команды любят атаковать и комбинировать, так что я жду атакующей игры. Каждый коллектив точно создаст много моментов, а на реализацию будем смотреть уже в самой игре. Я приятно удивлён выступлениями «Крыльев Советов» в начале этого сезона. Особенно учитывая то, что в прошлом сезоне клуб решил проблему с непопаданием в стыковые матчи только в последнем туре. Трансферная политика команды даёт результат. ЦСКА в чемпионате выглядит достаточно стабильно. Да, бывают невнятные игры, но в целом команда показывает добротный футбол», - сказал Каряка.

Напомним, что ЦСКА и «Крылья Советов» выйдут на газон столичной «ВЭБ Арены» завтра, 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00, время московское.

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