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Каряка: «У ЦСКА бывают невнятные игры» эксклюзив

15 Сентября 2023 • 22:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
1 1.70 X 3.95 2 5.10
Через 14 ч. 59 мин.

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча между самарским клубом и ЦСКА.

«Команды любят атаковать и комбинировать, так что я жду атакующей игры. Каждый коллектив точно создаст много моментов, а на реализацию будем смотреть уже в самой игре. Я приятно удивлён выступлениями «Крыльев Советов» в начале этого сезона. Особенно учитывая то, что в прошлом сезоне клуб решил проблему с непопаданием в стыковые матчи только в последнем туре. Трансферная политика команды даёт результат. ЦСКА в чемпионате выглядит достаточно стабильно. Да, бывают невнятные игры, но в целом команда показывает добротный футбол», - сказал Каряка.

Напомним, что ЦСКА и «Крылья Советов» выйдут на газон столичной «ВЭБ Арены» завтра, 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00, время московское.

Следить за событиями встречи в текстовом формате можно благодаря трансляции от LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Андрей Каряка
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