Зуев подтвердил свой переход в сербский клуб

Воспитанник «Чертаново» и московского «Спартака», а также бывший игрок «Рубина», «Ростова» и других российских клубов Александр Зуев в своём телеграм-канале сообщил, что перешёл в новый клуб – сербский ИМТ. Команда базируется в столице Сербии – городе Белград.

«Новый этап в карьере, рад присоединиться к ИМТ из Сербии. Для меня это возможность попробовать себя в новом чемпионате и показать свои лучшие качества! Спасибо за вашу поддержку», - пишет футболист.

Напомним, что последним клубом 27-летнего игрока до переезда в Сербию были самарские «Крылья Советов». Он пополнил состав волжан зимой 2023 года.

Ранее о переходе россиянина в чемпионат Сербии заявил спортдиректор ИМТ.