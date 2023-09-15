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Генич рассказал об оскорблении Дзюбы

15 Сентября 2023 • 20:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
1 1.82 X 3.95 2 4.30
17.09 19:00

Известный комментатор Константин Генич в программе «Игра без мяча» дал комментарий насчёт своих отношений с известным форвардом Артёмом Дзюбой.

- Ты недавно помирился с Артёмом Дзюбой...

- Я с ним не ссорился. Так, просто немного оскорбляли друг друга. По секрету расскажу. Матч «Локомотив» - «Балтика». Он забил и сделал голевую передачу пяткой на Миранчука. Я когда комментировал не сделал на этом акцент, не сказал: «Супергениальный, великий Дзюба сделал пас пяткой».  Насколько я знаю, он сказал на меня: «Лысая ****** [ерунда]», - сказал Генич.

Артём Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Константин Генич
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