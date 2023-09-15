Радимов: «Крылья» могут увезти из Москвы три очка»

Бывший игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов не считает московский ЦСКА однозначным фаворитом в домашнем матче с «Крыльями Советов». Более того, он уверен, что самарцам по силам взять и три очка в грядущей игре.

«Армейцы» действительно усилились перед паузой, но и «Крылья» сейчас неплохие - живая команда, бегущая. Не стал бы рисковать и ставить на победу ЦСКА, самарцы вполне могут увезти из Москвы даже три очка», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА примет «Крылья Советов» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча стартует завтра, 16 сентября в 14:00 по московскому времени на столичной «ВЭБ Арене».

«Армейцы» в турнирной таблице идут на седьмом месте с 11 баллами, «Крылья» - на четвёртом, 14 очков.