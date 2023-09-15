Тимур Сулейманов рассказал, почему перешёл в «Локомотив»

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов ответил, почему принял решение перейти в стан «железнодорожников» из «Пари НН».

«Мы с близкими заранее решили — если будет предложение от «Локомотива», здесь даже думать не надо. Здесь все складывается — клуб, в котором я вырос, и тренер, который вывел меня на новый уровень», — заявил футболист на клубном YouTube-канале.

Ранее стало известно, что «Локомотив» арендовал Сулейманова у «Пари НН» с правом выкупа.

Дебют 23-летнего футболиста за «железнодорожников» может состояться уже 17 сентября. В этот день команда Михаила Галактионова встретится с «Оренбургом».