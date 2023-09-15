Обляков – о Марио Фернандесе: «Он всегда говорил, что есть только ЦСКА»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался об одной из самых скандальных сделок РПЛ минувшего лета – переходе Марио Фернандеса в питерский «Зенит».

«Не знаю, что происходило с Марио. Он всегда говорил, что есть только ЦСКА. Для меня его переход очень странный. Раз он так сделал, может, в душе что‑то было, не знаю», - цитирует Облякова «Матч ТВ».

Напомним, Фернандес в июле заключил с «сине-бело-голубыми» контракт по схеме «1+1». В активе бразильца пока девять проведённых матчей за питерский клуб без голевых действий.

Игроком ЦСКА бразилец был почти ровно 10 лет – с 2012 по 2022 годы.