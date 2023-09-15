Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков – о Марио Фернандесе: «Он всегда говорил, что есть только ЦСКА»

15 Сентября 2023 • 19:22 Комментировать
Рубин
...
Зенит
1 5.10 X 3.85 2 1.72
17.09 16:30

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался об одной из самых скандальных сделок РПЛ минувшего лета – переходе Марио Фернандеса в питерский «Зенит».

«Не знаю, что происходило с Марио. Он всегда говорил, что есть только ЦСКА. Для меня его переход очень странный. Раз он так сделал, может, в душе что‑то было, не знаю», - цитирует Облякова «Матч ТВ».

Напомним, Фернандес в июле заключил с «сине-бело-голубыми» контракт по схеме «1+1». В активе бразильца пока девять проведённых матчей за питерский клуб без голевых действий.

Игроком ЦСКА бразилец был почти ровно 10 лет – с 2012 по 2022 годы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес Иван Обляков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
105 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1
1
1.67 4.00 5.60
Видео
16.09.23 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.81 3.90 4.50
Видео
16.09.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.65 3.65 2.65
Видео
16.09.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Сочи Сочи
3.30 3.70 2.18
Видео
16.09.23 в 21:15
Балтика Балтика
Ростов Ростов
2.70 3.50 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
20:58 · Россия. Премьер-лига
Зуев подтвердил свой переход в сербский клуб
20:56 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» пропустило от «Пари НН» в концовке, Кутателадзе забил пяткой
20:28 · Россия. Премьер-лига
Бителло дебютировал за «Динамо»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Генич рассказал об оскорблении Дзюбы
20:00 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Крылья» могут увезти из Москвы три очка»
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Абаскаль попал в «Спартак» случайно»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов рассказал, почему перешёл в «Локомотив»
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: Карпин будет для меня стоять выше Абаскаля, даже если испанец выиграет трофей со «Спартаком»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: Хобби? Летом люблю отдыхать с холодным пивом на пляже 3
19:34 · Россия. Премьер-лига
Обляков – о Медине: «В мире, наверное, не так понимают дерби ЦСКА — «Спартак»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Обляков – о Марио Фернандесе: «Он всегда говорил, что есть только ЦСКА»
19:13 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» быстро повело в матче с «Пари НН»
19:04 · Россия. Премьер-лига
Обляков порассуждал о собственном отъезде за границу
19:01 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Самочувствие нормально, пойдёт, надеюсь, после игры будет лучше»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Личка: «В «Баварии», «Реале», «Челси» 20 сборников, а это значит, что тренер остается сам»
Все новости
Рекомендуем