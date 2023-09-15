Обляков порассуждал о собственном отъезде за границу

Полузащитник столичного ЦСКА Иван Обляков порассуждал о своём возможном отъезде за границу и рассказал, что общался по этому поводу с Александром Головиным, который за пять лет в Европе стал старожилом и одним из лидеров «Монако».

«Будут какие‑то предложения — будем разговаривать. Пообщался с Сашей Головиным, что и как. Он говорит, что стоит поехать, попробовать себя, но пока такая ситуация, тяжело, конечно», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

Облякову 25 лет, в текущем сезоне в его активе шесть официальных матчей за ЦСКА во всех турнирах и один ассист. В сезоне прошлом полузащитник в самом расцвете сил оформил восемь голов и восемь голевых передач.

«Первые месяц‑два могут быть сложности, но человек всегда и везде привыкает там, где он находится», - добавил полузащитник.