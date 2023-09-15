Два легионера «Крыльев Советов» могут стать гражданами РФ

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что два легионера клуба в лице Бенхамина Гарре и Фернандо Костанцы могут в будущем получить гражданство РФ. Сейчас они оба находятся на стадии обсуждения этой идеи.

«На днях мы разговаривали с Костанцей по этому поводу. Сперва хотим все юридические нюансы этой процедуры. Был разговор и с Бенхамином Гарре, но пока мы находимся в процессе обсуждения», - цитирует Корниленко «Матч ТВ».

Гарре, напомним, является гражданином Аргентины и выступает за «Крылья» с зимы 2023 года. Уроженец Рио-де-Жанейро Костанца, помимо бразильского, имеет гражданство Италии.