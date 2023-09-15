Корниленко: «Мы знаем, что интерес к Салтыкову есть»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал об интересе к 18-летнему полузащитнику самарцев Никите Салтыкову.

«Официально в наш клуб никто не обращался. Но мы точно знаем, что интерес к нему есть», - ответил Корниленко на вопрос от «Матч ТВ».

На счету молодого игрока в текущем сезоне два гола и один ассист в рамках девяти проведённых матчах РПЛ и Кубка России.

Напомним, что перед восьмым туром «Крылья» с 14 баллами занимают делят второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с «Динамо» и действующим чемпионом страны, «Зенитом».