В ЦСКА объяснили, почему Велингтон не перешёл в клуб

Защитник Велингтон мог перебраться в ЦСКА, но остался в «Сан-Паулу». Комментарий по поводу срыва трансфера дал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет службу коммуникаций.

По словам Брейдо, в клубе приняли единогласное решение не подписывать Велингтона после поступления информации о результатах медицинского обследования. Решение принималось с учётом возможных рисков.

«В связи с полученными не совсем полными данными по итогам удалённой медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определённые вопросы», - цитирует Брейдо Sport24.

Брейдо отметил, что работа по усилению левого фланга будет продолжена в зимнее трансферное окно.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт 16 сентября – против «Крыльев Советов».