Радимов объяснил, почему «Краснодар» обыграет «Ахмат» в Грозном

Российский тренер и футбольный эксперт Владислав Радимов высказался о предстоящем матче «Краснодара» с «Ахматом».

«Я думаю, что «Краснодар» выиграет в Грозном. Потому что их тройка полузащитников очень выделяется в нашем чемпионате, а Кордоба просто способен сделать гол из ничего», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После семи туров «быки» лидируют в Российской премьер-лиге, набрав 17 очков. Грозненский коллектив находится на восьмой позиции с 10 баллами.

Встреча восьмого тура РПЛ, в которой «Ахмат» примет «Краснодар», пройдет завтра, 16 сентября. Начало матча запланировано на 16:30 по мск.