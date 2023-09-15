Бразильский агент предположил, зачем Малкому и Клаудиньо гражданство РФ

Бразильский футбольный агент Гильерме Рейс предположил, зачем форварду «Аль-Хиляля» Малкому Филипе и полузащитнику «Зенита» Клаудиньо было становиться гражданами РФ.

«Скорее всего, оба они в ближайшие годы не будут играть за сборную Бразилии. Российский паспорт – это запасной вариант, чтобы участвовать в отборе на Чемпионат мира», - цитирует Рейса Metaratings.

Напомним, что 24 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о получении легионерами паспортов РФ. Минувшим летом Малком перебрался из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль», сделка обошлась его новому клубу в 60 млн евро.