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Бразильский агент предположил, зачем Малкому и Клаудиньо гражданство РФ

15 Сентября 2023 • 18:25 Комментировать
Рубин
...
Зенит
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17.09 16:30

Бразильский футбольный агент Гильерме Рейс предположил, зачем форварду «Аль-Хиляля» Малкому Филипе и полузащитнику «Зенита» Клаудиньо было становиться гражданами РФ.

«Скорее всего, оба они в ближайшие годы не будут играть за сборную Бразилии. Российский паспорт – это запасной вариант, чтобы участвовать в отборе на Чемпионат мира», - цитирует Рейса Metaratings.

Напомним, что 24 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о получении легионерами паспортов РФ. Минувшим летом Малком перебрался из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль», сделка обошлась его новому клубу в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудиньо Малком Филипе Гильерме Рейс
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