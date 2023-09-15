Сёмин — о трансферах: Ни одна из команд РПЛ меня не удивила

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал трансферную кампанию клубов РПЛ.

«Лучше всего в летнее трансферное окно усилилась та команда, которая в конце сезона выиграет чемпионство. Сейчас команды только усилились. В процессе мы посмотрим, правильными ли были эти трансферы», — приводит слова Сёмина портал «Чемпионат».

Специалист признался, что никто из российских клубов не смог убедить его своими трансферами.

После семи туров лидером чемпионата России является «Краснодар», у которого на счету 17 очков. Отметим, что «быки» пока не проиграли ни одного матча.