Зобнин – о словах Орлова: «Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака»

Футболист «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о словах известного журналиста Геннадия Орлова. У Зобнина спросили, видел ли он недавнее высказывание Орлова. Журналист говорил, что Зобнин и Джикия являются лидерами «Спартака» только по уровню заработной платы.

«Нет, но это и не имеет значения. Орловым меня точно невозможно задеть. Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака»… Он живёт в Питере, логичнее было бы сосредоточить внимание на своей команде», - цитирует Зобнина клубный сайт «Спартака».

Также Зобнин отметил, что его не задевают и не злят высказывания других людей.

В настоящий момент Гильермо Абаскаль готовит «Спартак» к домашнему матчу чемпионата России против «Сочи». Команды сыграют в субботу, 16 сентября.