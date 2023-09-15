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«Мой совет футболистам: «Есть шанс, ребят, – уезжайте!» - Дьяков эксклюзив

15 Сентября 2023 • 18:20 Комментировать

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» вспомнил свой переход в турецкий «Сивасспор».

«Естественно, нелегко я принял это решение. Тем более я хотел себя попробовать. За год до этого у меня был вариант с Турцией, но я как-то побоялся. А год спустя уехал в «Сивасспор». Я подумал и решил, что надо. Попробовать себя за границей, что-то новое, интересное. Ничего страшного в этом нет, было с кем общаться, и выучил в какой-то степени английский язык. Я получал там колоссальное удовольствие, если бы не какие-то разногласия с тренером и руководством, то остался бы там. Поэтому мой совет футболистам: «Есть шанс, ребят, – уезжайте!» Пример Кузяева, он поиграл, выиграл всё, что можно, но в 30 лет уехал, молодец. Оттуда сюда приехать всегда можно, и это не проблема», — сказал Дьяков.

Виталий Дьяков выступал в турецком «Сивасспоре» с лета 2017 года по лето 2018 года. За это время защитник сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя голами.


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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Дьяков Сивасспор РПЛ турецкая Суперлига
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