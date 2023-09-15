Дзержинский «Химик» из дивизиона «Б» Второй лиги усилился футболистом с опытом игры в РПЛ Это 23-летний правый защитник Кирилл Боженов.

В новый клуб он перебрался в рамках аренды – её срок рассчитан лишь до окончания текущего календарного года. Принадлежит Боженов клубу из соседнего с Дзержинском мегаполиса – нижегородскому «Пари НН». С ним у него действует контракт до лета 2025 года, который стороны подписали буквально позавчера.

В минувшем сезоне выступал за два клуба – «Химки» и махачкалинское «Динамо». Сыграл 21 официальный матч во всех турнирах, записал себе на счёт один ассист.