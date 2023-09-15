Давила рассказал, чем РПЛ отличается от мексиканской лиги

Форвард ЦСКА Виктор Давила ответил на вопрос, чем РПЛ отличается от чемпионата Мексики.

«То, что роднит обе лиги, — высокая интенсивность. Различия? В Мексике очень много атакуют и меньше защищаются, а в России — наоборот. В этом основное отличие», — цитирует чилийского футболиста пресс-служба «армейцев».

Напомним, Давила пополнил состав ЦСКА минувшим летом. 25-летний нападающий появился на поле в трех матчах за «красно-синих», в которых не отметился голевыми действиями.

Завтра, 16 сентября, ЦСКА встретится с «Крыльями Советов» в восьмом туре РПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по мск.