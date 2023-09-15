Агент Вады: «Переговоры с «Рубином» были тяжёлыми»

Мануэль Родригес, агент новичка «Рубина» Валентины Вады, высказался о переходе своего клиента в казанский клуб.

По словам агента, страха у аргентинского футболиста перед переездом в Россию не было, однако переговоры о переходе Вады в «Рубин» были непростыми.

«Переговоры с «Рубином» были тяжёлыми, даже не помню, сколько именно они длились. Валентин отлично играл в Испании, показал себя хорошим футболистом. У него есть качества, главное, чтобы снег и холод в России не помешали ему их показать (смеётся)», — цитирует Родригеса «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Вада выступал за испанский клуб «Реал Сарагоса». В составе этой команды полузащитник провёл 38 матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.