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Игрок «Балтики» Энрикес рассказал, почему не смог закрепиться в «Манчестер Юнайтед»

15 Сентября 2023 • 16:13 Комментировать
Балтика
...
Ростов
16.09 21:15

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал, почему не смог закрепиться в составе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, чилийский футболист находился в системе английского клуба в период с 2012 по 2015 год. За основную команду «красных дьяволов» Энрикес так и не провёл ни одной официальной игры.

«Хотел играть, поэтому ушёл в аренду. Когда в команде столько больших игроков, очень сложно пробиться», — приводит слова Энрикеса «Чемпионат».

Энрикес перешёл в «Балтику» минувшим летом из польского клуба «Медзь Легница». В составе калининградской команды нападающий успел провести 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Манчестер Юнайтед Анхело Энрикес
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