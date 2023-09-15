Игрок «Балтики» Энрикес рассказал, почему не смог закрепиться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал, почему не смог закрепиться в составе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, чилийский футболист находился в системе английского клуба в период с 2012 по 2015 год. За основную команду «красных дьяволов» Энрикес так и не провёл ни одной официальной игры.

«Хотел играть, поэтому ушёл в аренду. Когда в команде столько больших игроков, очень сложно пробиться», — приводит слова Энрикеса «Чемпионат».

Энрикес перешёл в «Балтику» минувшим летом из польского клуба «Медзь Легница». В составе калининградской команды нападающий успел провести 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.