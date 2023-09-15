Смородская: «Переходы, которые были в это окно, недостойны «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о летней трансферной кампании московского клуба.

Смородская назвала провалом работу руководства «железнодорожников» на трансферном рынке.

«Трансферная кампания «Локомотива» этим летом — никакая, провальная. Других слов не подобрать. Переходы, которые были в это окно, недостойны «Локомотива», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Напомним, минувшим летом «Локомотив» пополнили нападающие Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели, а также защитник Илья Самошников.

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал 12 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «железнодорожники» проведут 17 сентября против «Оренбурга». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.