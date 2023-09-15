​Алексей Попов: «Я и не видел в Бакаеве потенциала»

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов прокомментировал расставание казанского клуба с Солтмурадом Бакаевым, который решил перебраться в «Родину». Попов скептически относится к Солтмураду - по его словам, поклонникам казанского клуба не стоит жалеть о потере, так как солидного потенциала в действиях футболиста все равно не просматривалось.

- Бакаев? Никогда не видел у него потенциал. Может я не туда смотрел? В команде Рахимова тяжело раскрыть потенциал, этот тренер не умеет развивать футболистов, - цитирует слова бывшего футболиста, успевшего поиграть также за «Амкар», Betonmobile.ru.

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