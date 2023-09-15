Агент: «Сарвели — не конкурент для Сулейманова»

Вадим Шпинёв, агент новичка «Локомотива» Тимура Сулейманова, поделился мнением о конкуренции, с которой 23-летний нападающий столкнётся в московском клубе.

Напомним, Сулейманов перешёл в «Локомотив» вчера, 14 сентября, из «Пари НН» на правах аренды. Шпинёв считает, что нападающий «железнодорожников» Владислав Сарвели не является конкурентом для его клиента.

«Если возьмём Сарвели, то он в принципе не конкурент. Тимур — типичный центральный нападающий и прекрасно отдаёт себе отчёт, что в команде есть такой более зрелый игрок, как Дзюба. Надеюсь, будет игровое время», — цитирует Шпинёва Metaratings.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Пари НН» 10 матчей, в которых забил три мяча.