Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» объяснил работу «Зенита» на трансферном рынке.

- Если говорить о «Зените», то многие ждали отъезда звезд питерского клуба, Барриоса, Вендела, но этого не случилось. Вас это удивляет?

- В какой-то степени. Но потом я задумываюсь, какие у них зарплаты. Ну кто им будет платить такие деньги? Поэтому пока они остаются. Если бы у кого-то было такое предложение, как у Малкома, думаю, Вендел, Барриос и другие уехали бы. Но предложений таких, видимо, не было.

- Изидор – это игрок уровня «Зенита»?

- В «Локомотиве» он играл хорошо, много забивал. Это качественный футболист. Думаю, что он поможет «Зениту». В обойме хороших игроков, которые есть у питерцев, он должен еще больше проявлять свои сильные качества.

- Звезд «Зенит» также не купил, хотя писали о разных игроках. Как к этому отнеслись?

- Кто сейчас поедет в Россию даже на сумасшедшие деньги? Футболистов там пугают дисквалификациями, поэтому ребята из Европы едут в РПЛ с большой неохотой. А если смотреть на бразильский, аргентинский рынки, то футболисты с хорошими качествами предпочитают уезжать играть в Европу. Несмотря на то, что там платят меньше денег. Зато есть перспективы играть в еврокубках и сильных чемпионатах. Особенно это касается молодых ребят.

Елена Григорьевская