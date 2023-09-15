Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал характеристику трансферам «Зенита» и «Динамо».

- Если говорить о «Зените», то многие ждали отъезда звезд питерского клуба, Барриоса, Вендела, но этого не случилось.

- С Венделом непонятная ситуация, а зачем уезжать другим, я не знаю. Им нигде больше столько не заплатят. В Катар или Саудовскую Аравию их, видимо, не зовут. А в «Зените» они себя хорошо чувствуют, контракты у них хорошие. Зачем уезжать?

- Звезд «Зенит» также не купил, хотя писали о разных игроках. Как к этому отнеслись?

- Смотря кого называть звездами. Таких футболистов, как Малком, сюда заманить тяжело. Они дорого стоят. Поэтому «Зенит» берет молодых ребят. Это правильно. Надо их наигрывать и продавать. А если появятся варианты с какими-то звездами, «Зенит» их купит.

- Еще один наш лидер – «Динамо» продал на 28 млн. евро, а купил на 20. То есть был просто набор взамен ушедших игроков. Что об этом думаете?

- Цена – не показатель качества. Они усилили те позиции, которые надо было укрепить. «Динамо» все сделало правильно. Продало молодых ребят, получило неплохие деньги, и всем хорошо.

- Трансфер Захаряна можно назвать суперудачным?

- Если бы его продали за 200 млн. евро, тогда да. Хотя и так Арсена продали за приличные деньги. Больше бы за него никто не дал. Если бы «Динамо» играло в еврокубках, цена была бы выше.

Елена Григорьевская